La hermana de Cristiano Ronaldo explotó en Instagram tras la final perdida

No ha sido el mejor regreso para Cristiano Ronaldo. El portugués falló un penal contra Milan en la vuelta de las semifinales y ayer no tuvo su mejor partido en la final de la Copa Italia contra Napoli.

El portugués perdió su segunda final como jugador de la Vecchia Signora y ayer no pudo levantar lo que hubiese sido su título número 32 en su carrera como profesional.

En las redes sociales, su hermana, Elma Aveiro, dio que hablar por un polémico posteo que apuntó contra todos.

"¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros… No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey", escribió.

Utilizó cuatro fotos de Cristiano Ronaldo, donde se lo ve triste con la medalla del segundo puesto entre sus manos.

Sin dudas, CR7 no vive el regreso que había soñado.

