La imagen que todo Barcelona quería ver: Messi volvió a los entrenamientos

El pasado viernes, recibiendo una noticia más que esperada e importante en torno al inicio de la próxima campaña, el corazón de todas las personas vinculadas al Barcelona quedó un poco más tranquilizado luego de confirmarse la noticia que Lionel Messi seguirá en la institución de cara al inicio de la temporada 2020/2021.

En diálogo con Goal, exteriorizando la noticia en cuestión, La Pulga hizo un pequeño resumen de lo que fueron las semanas de incógnita en las que su apellido estuvo en rampa de salida de la institución Culé y manifestó: "Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca".

Confirmada la continuidad del astro argentino en el club de la Liga Española, a la directiva Culé le quedó una cuestión más que importante por resolver: el retorno del futbolista a los trabajos bajo las órdenes del Cuerpo Técnico al mando del primer equipo.

���� ÚLTIMA HORA | LEO MESSI llega a la CIUDAD DEPORTIVA para volver a ENTRENARSE con el BARÇA. | vía Josep Soldado pic.twitter.com/iC43fvjPbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2020

Este lunes, Messi volvió a trabajar y se vio las caras con Ronald Koeman, quien fue anunciado como nuevo y flamante DT Blaugrana luego de oficializarse el despido de Quique Setién. Luego de más de tres semanas de aquella catástrofe ante Bayern Múnich, Lionel apareció una vez más en el predio Culé.

Dispuesto a seguir haciendo historia con el club de sus amores, el futbolista, generando un gran revuelo por medio en las puertas de las instalaciones en cuestión, ingresó en su auto a la Ciutat Esportiva para someterse al primer entrenamiento de la temporada 2020/2021.

Así llegó Messi a las instalaciones del Barcelona (Foto: Getty)

Lee También