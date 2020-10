La mujer de Sergio Romero explotó pidiendo que lo dejen irse de Manchester United

A mediados de 2015, una temporada después de su recordada participación en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Sergio Romero abandonó las filas de la Sampdoria de Italia para sumarse a las de un gigante como Manchester United.

Ya en Inglaterra, el hombre que también se había desempeñado anteriormente en Racing Club AZ Alkmaar y Mónaco fue recibido de gran manera, pero lo cierto es que nunca terminó de ganarse un lugar y de ser considerado titular.

Desde el principio, 'Chiquito' fue suplente y tuvo minutos ante eventualidades o en torneos de menor calibre. Esto, al mismo tiempo, le jugó en contra en torno a las convocatorias de la Selección Argentina, incluso en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Pero, ahora, ya en octubre de 2020, Romero parece haberse cansado de no contar con chances. Y también Eliana Guercio, su mujer, que no se guardó nada, no tuvo ningún filtro y explotó de manera contundente a través de las redes sociales.

"Sergio Romero trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a cuatro finales / semifinales y lo sacaron para después perderlas", comenzó disparando Guercio por intermedio de Instagram.

"Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse!! Respeto una vez!!!", completó la mujer del portero argentino de 33 años de edad, exigiéndole a los de Ole Gunnar Solskjaer que le permitan alejarse de la institución.

