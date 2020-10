La postura de Barcelona ante la denuncia de Boca por Ramos Mingo

En las últimas horas, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, avisó que la entidad Xeneize denunciará a Barcelona por el fichaje del defensor central juvenil Santiago Ramos Mingo. Y lo hizo con palabras realmente contundentes.

"Nosotros hoy le iniciamos un juicio a Barcelona porque creemos que tenemos derechos. Para nosotros somos el club más grande del mundo y ellos se deben creer más. Es nuestro pensamiento", comenzó exteriorizando Ameal al respecto, en diálogo con 'Pipí Cucú', por 'Late 93.1'.

"No estamos dispuestos a que nadie haga cosas incorrectas y lo que pasó es una barbaridad. Este jugador tenía un seguimiento, y, por los informes, era de élite. Creo que el Barcelona no se va a llevar a un jugador que no tenga posibilidades, ¿no? Nos pareció de muy mal gusto lo que hicieron", completó.

Ante esta situación, el poderoso conjunto catalán no demoró en exteriorizar su postura. Así lo indicó el medio de comunicación español 'Mundo Deportivo', que aseguró que ni en Barcelona ni en el asesor del jugador hay preocupación al respecto.

Dicho periódico aseguró que en Barcelona y en Iván Corretja, que también supo ser agente de Xavi Hernández, hay mucha tranqulidad debido a que están convencidos de que no se cometió ninguna ilegalidad en torno a Ramos Mingo.

¿El motivo de la nula preocupación de Barcelona y del entorno del jugador? Sucede que, cuando Ramos Mingo fichó por el club, en enero pasado, había quedado libre de contrato en Boca y anteriormente no tenía un contrato profesional con esa institución.

