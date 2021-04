Si el City no lo puede pagar, ¿quién sino?: la llamativa frase de Guardiola sobre Haaland

Erling Haaland se ha convertido en uno de los jugadores más pretendidos en el fútbol mundial y, como una de las reglas básicas de la economía dice que a mayor demanda mayor precio, Borussia Dortmund lo ha tasado en 180 millones de euros. Sí, se lo compró al Red Bull Salzburg por veinte millones.

El club alemán podría hacer el negocio más importante de su historia y lograr el segundo fichaje más caro de la historia, ya que el primero es el pase de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germian por 220 millones de euros. No obstante, este viernes uno de los candidatos a ficharlo se bajó de la pelea.

En conferencia de prensa, a Pep Guardiola le preguntaron si el Manchester City está interesado en él y el entrenador español fue contundente con la respuesta: "Hay muchas opciones de que no se fiche a un delantero. Hablamos de precios que no son asumibles. No nos lo podemos permitir. No somos una excepción".

Además, sentenció Guardiola: "No digo que no llegue nadie, pero ahora mismo digo que hay más posibilidades de que no ocurra”. Pese a la ya confirmada salida de Sergio Agüero, el director técnico confía en Gabriel Jesús y Ferran Torres, aunque también está claro que si llega un nuevo atacante será un tapado.

Si el Manchester City no puede pagar a Haaland, ¿entonces quién sí lo puede? Se habla del Real Madrid, Barcelona o hasta Paris Saint-Germain, pero está claro que sería un inversión muy importante en medio de más de un año donde los clubes no tienen ingresos por entradas.

Los goles por los que lo quieren todos a Haaland:

