¿Por colombiano? Duras críticas a la sanción que recibió el 'Cucho' Hernández

En las últimas horas, el Comité de Competición confirmó una fuerte sanción para el colombiano Juan Camilo Hernández, futbolista del Getafe. Tras el partido contra Granada, cuestionó el trabajo del equipo arbitral y eso fue considerado como ofensa en el fútbol español.

"Hasta el árbitro sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tomó la molestia de ir a verlo en el VAR... Me molesta que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazando desde el primer minuto", dijo Hernández tras el encuentro.

Al Cucho le abrieron expediente, lo sancionaron por "conducta inapropiada" y el castigo son 4 fechas de suspensión con Getafe. Se perderá los partidos ante Atlético de Madrid (Visitante), Valladolid (Local), Elche (Visitante) y Huesca (Local).

A raíz de esto, en España se abrió el debate de por qué al colombiano se le impusieron cuatro juegos sin jugar, mientras que por palabras similares al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, no le pasó absolutamente nada.

"Lo del Comité de COMPETICIÓN es una VERGÜENZA. VALIENTE con los HUMILDES. COBARDE con los PODEROSOS". El EDITORIAL de @jpedrerol. #Jugones pic.twitter.com/Mf1QqfXKG8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 29, 2020

Josep Pedrerol, conductor del programa 'El Chiringuito' aseguró: "Lo del Comité de COMPETICIÓN es una VERGÜENZA. VALIENTE con los HUMILDES. COBARDE con los PODEROSOS".

Y agregó: "La sanción del Cucho se suma a la de otros cuatro a Cervera por lo que dijo tras el robo al Cádiz. Basta de atropellos. Basta de coartar la libertad de expresión. Pero ojo, a Koeman no le ha pasado nada. Ni una advertencia por meterse con el VAR".

Hola a todos. Como saben me han sancionado con 4 partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no dire nada pero ya sabrán lo que pienso...



A trabajar y animar a mis compañeros desde fuera. pic.twitter.com/DNfo113HKL — Juan C. Hernández (@cucho1099) December 28, 2020

Cabe aclarar también que el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol es Carlos Velasco Carballo, aquel juez que perjudicó a Colombia en los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

