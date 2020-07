Lágrimas, abrazos y fiesta: el festejo de Bielsa con sus jugadores

Ayer no fue un día más en la vida de Marcelo Bielsa. Después de 2 años como director técnico del Leeds, el Loco logró llevar a su equipo a la Premier League, lo volvió a lanzar a la máxima de Inglaterra después de más de 15 años. La ciudad se revolucionó.

Como siempre que se habla de él, las redes sociales se revolucionan. Su nombre estuvo en tendencias durante toda la tarde y noche. Eso es lo que despierta Bielsa, las opiniones de todos los amantes de la redonda. Lo que nadie puede negar es el legado que le deja a sus futbolistas.

Y un claro ejemplo, otro más que se suma a la larga lista que encabeza Pep Guardiola como admirador, es la reacción de los futbolistas del Leeds cuando vieron al Loco después del ascenso.

Consumado el ascenso, el festejo de los jugadores del Leeds United con Marcelo Bielsa

Hubo de todo. Abrazos, muchas lágrimas y cánticos de celebración. Se decían palabras que seguramente Bielsa no entendía porque no sabe mucho inglés, pero que no hacía falta traducirlas.

El exentrenador de la Selección Argentina entiende mejor que nadie lo que significa un momento de felicidad así y lo rápido que se va. Pero, seguro, estas horas vivirán para siempre en él.

¡Felicitaciones, maestro!

El emotivo video que le dedicó

a Marcelo Bielsa. El Loco y el cariño del fútbol inglés. Realmente emocionante



(Subtitulado por

pic.twitter.com/gWTO0nuadh — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 18, 2020

