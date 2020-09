Liberman le pegó a Messi en TW: "Un claro golpe de estado"

Finalmente, después de todo lo que se habló, Luis Suárez se fue de Barcelona y continuará su carrera en el Atlético Madrid de Diego Simeone. Lucho brindó una conferencia de prensa ayer donde se emocionó y hasta defendió a Lionel Messi, a quien Josep María Bartomeu no dejó salir del club.

Justamente, hoy La Pulga le dedicó un posteo en Instagram a Lucho donde lo despidió y destruyó a la dirigencia Culé: "No merecías que te echen como lo hicieron pero a estas alturas ya no me sorprende nada". Y, por si faltaba algo, después se sumó Neymar: "Increíble como hacen las cosas".

Después de leer todo esto, el periodista Martín Liberman explotó en Twitter contra La Pulga: "Menos mal que (Bartomeu) resiste a un claro golpe de estado. Espalda con espalda con aquel que fue elegido democráticamente por los socios y lo quieren remover".

Menos mal que resiste a un claro golpe de estado. Espalda con espalda con aquel que fue elegido democráticamente por los socios y lo quieren remover. https://t.co/mO4bnqEy0l — Martin Liberman (@libermanmartin) September 25, 2020

Y después, continuó: "Los socios van atrás de los ídolos! No tienen idea ni que reclaman. El señor defendió al club como nadie cuando él Máximo Idolo se quería ir sin dejar un euro en las arcas. Imposible discutir con hinchas. Saludos".

A los hinchas de Barcelona y defensores de Leo mucho no les gustó esto que dijo Liberman y aseguraron que su pensamiento está tocado por su amor por Cristiano Ronaldo.

