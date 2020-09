Neymar apoyó a Messi y le pegó a Bartomeu: "Increíble como hacen las cosas"

Este viernes, así como el pasado jueves su amigo tuvo la posibilidad de despedirse desde el Campo Nou, Lionel Messi no dejó pasar la oportunidad para darle un último adiós a quien fue uno de sus mejores socios dentro de un campo de juego. La Pulga, mediante una emotiva carta publicada en redes sociales, llenó de elogios y cariño al Pistolero.

Oficializada la transferencia del artillero charrúa a las filas del Atlético Madrid, el crack argentino no dudó en exteriorizar sus sentimientos y dejar al desnudo todo el aprecio que siente por su amigo. Pese a ello, el astro rosarino también le dedicó unas palabras más que contundentes a la directiva Culé.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente", abrió Messi, explicando en primera instancia que las formas de sacar a Suárez del Barcelona no fueron las correctas.

Completando su sentencia contra la cúpula dirigencial por el trato brindado hacia Suárez en las últimas semanas, Messi no se guardó nada y agregó: "Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

Generado un gran revuelo en torno a los dichos emitidos por parte de Lionel, Neymar se hizo presente en los comentarios y se acopló a las palabras de Lionel. El actual hombre del París Saint-Germain, desbordado de incredulidad, escribió: "Increíble como hacen las cosas".

