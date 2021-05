Messi se arrepiente de no haberle cambiado camiseta a 2 jugadores del Real Madrid

Desde 2004 hasta 2021. Diecisiete años vistiendo la camiseta del Barcelona y siendo la sensación de uno de los clubes más importantes del mundo. Diecisiete años enfrentando (y haciendo sufrir) a los mejores jugadores del mundo sea en la Liga Española como en la Champions League.

Este viernes a la noche, Diario Olé publicó una entrevista con Lionel Messi donde repasó toda su carrera en el club azulgrana y reveló una curiosidad. El Diez y capitán ya ha mostrado en más de una oportunidad su museo de camisetas que tiene en su casa, donde hasta se llegó a sacar una foto con su hijo Thiago que automáticamente recorrió el mundo.

Sin embargo, hay dos camisetas que le faltan y que le hubiese gustado tener para su colección. Justamente, de eso habló en la entrevista y donde también reveló una curiosidad al respecto: ambos jugadores los enfrentó en El Clásico de España: Barcelona vs. Real Madrid. Precisamente, en los primeros que jugó.

Foto: Getty

"La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas desde que empecé y tiene muchísimas. Y me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba...", aseguró.

Por último, sentenció: "Como la de Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta. Después seguramente alguna me falta, pero tengo la mayoría", en relación a los dos brasileños de aquel equipo Los Galácticos de Real Madrid, a quienes enfrentó cuando empezaba como profesional.

Ya de licencia y de vacaciones antes de las Eliminatorias:

Este viernes, Barcelona comunicó de manera oficial que Messi había sido licenciado y no entraría en la convocatoria de Ronald Koeman para enfrentar al Eibar, que corresponde a la última jornada de la Liga Española, donde el conjunto culé perdió las chances de ser campeón. Por eso, ya está de vacaciones y en los próximos días llegará a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y a la Copa América 2021.

La foto que había publicado de Messi de su museo de camisetas:

Foto: Leo Messi (Instagram)

Messi vs. Roberto Carlos:

