Lo dejó mal parado: "Le paré un penal a Cristiano y no quiso darme su camiseta"

Stefano Sorrentino fue un portero de muy extensa trayectoria en el fútbol profesional. Debutó en al año 1997 defendiendo el arco de Juventus y se mantuvo en actividad hasta 2020, cuando, finalmente, decidió colgar los guantes. A lo largo de su dilatada carrera vistió también los colores de Torino, Juve Stabia, Varese, AEK Atenas (Grecia), Recreativo de Huelva (España), Palermo y Chievo Verona. Su único título tuvo lugar en la temporada 2013-2014, con Palermo, cuando se alzó con la Serie B.

Pero, ya con cuatro décadas en su haber y antes de diagramar su retiro definitivo del fútbol, Sorrentino se dio un lujo que no muchos tienen en su haber: pararle un penal a uno de los mejores ejecutantes del mundo desde los doce pasos. Nada más ni nada menos que a Cristiano Ronaldo. Fue en el año 2019, poco antes de que el guardemetas italiano abandone la actividad. Y, ahora, con 41 años de edad, Sorrentino aprovechó la cuarentena para compartir los detalles de lo sucedido en aquel entonces en diálogo con 'Sky Sports'.

El momento del penal tapado por Sorrentino.

"Acordamos intercambiar nuestras camisetas, pero después de fallar el penal estaba muy enfadado. Nunca le había pasado en Italia", comenzó exteriorizando Sorrentino sobre lo sucedido en el partido que, de todas maneras, culminó con victoria de la Vecchia Signora por 3-0 sobre Chievo Verona en Turín. Cabe destacar que, en ese compromiso, el portugués no pudo marcar ningún tanto, puesto que los festejos de su equipos fueron obra de Douglas Costa, Emre Can y Daniele Rugani.

"En el túnel de vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos y me felicitó, pero tenía mala cara y no me dio su camiseta. Al final me llevé la de Paulo Dybala, me fue bien de todas formas", completó narrando Sorrentino, que, a lo largo de su extensa carrera profesional llevó adelante la estruendosa suma de 594 partidos oficiales en los que sufrió 772 anotaciones. Pero, al mismo tiempo, este portero supo mantener su valla invicta en 193 de esos partidos disputados.

Pero eso no es todo: en la actualidad, Sorrentino no ha podido olvidarse del fútbol por completo. De hecho, con 41 años de edad, el arquero italiano se desempeña como delantero en FC Cervo, conjunto de la 'Seconda Categoría' de Liguria, donde es entrenado por su padre. Sin lugar a dudas, un auténtico personaje que, en lo que le quede de vida, tendrá muchas historias para contar en cada reunión, pero la que se llevará todos los aplausos será la anécdota el penal atajado a Cristiano Ronaldo.

