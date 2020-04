¡Lo reveló su compañero! "Neymar avisó que iba a provocar a Haaland"

En la actualidad, y, como consecuencia del desembarco del coronavirus, el fútbol se encuentra detenido en prácticamente todos los rincones del planeta. Sin embargo, antes de este descanso obligado, el balón rodó de forma contundente y arrojó varios partidos muy emotivos y vibrantes. Uno de ellos tuvo que ver con el compromiso de vuelta por los octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund.

Luego de la victoria alemana en condición de local, los conducidos estratégicamente por Thomas Tuchel se impusieron por 2-0 en París y se quedaron con la anhelada clasificación hacia la próxima instancia del certamen continental. En ese partido, Neymar marcó un gol realmente determinante y sorprendió a propios y extraños imitando la celebración de Erling Haaland, delantero de Borussia Dortmund. Ahora, Marquinhos, compañero del brasileño, reveló los detalles.

Paris Saint-Germain festejando aquella clasificación. (Foto: Getty)

En una entrevista brindada al canal de YouTube 'Desimpedidos', el compatriota de Neymar reveló que el crack ya le había avisado que iba a provocar al artillero noruego y también narró lo sucedido en el partido de ida, cuando los jugadores de Paris Saint-Germain sufrieron burlas y provocaciones por parte de la plantilla alemana. "Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido. Ganaron el primar partido y en el túnel se vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros", comenzó señalando.

¡Rey de la polémica! ���� #Neymar celebró su gol al más puro estilo de #Haaland, burlándose del delantero del #BorussiaDortmund, mientras #Cavani se acercó a levantar al brasileño y propinarle un regaño, ¿cómo ves al delantero del #PSG? pic.twitter.com/j2L5XxamhN — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) March 11, 2020

Posteriormente, Marquinhos habló de la celebración de Neymar imitando a Haaland, algo que no gustó en el rival pero que se repitió de forma colectiva en el vestuario. "A él le gustan ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: 'Déjamelo a mí, no me detengas'. Y así fue".

Cabe destacar que, posteriormente, la polémia celebración del exjugador de Santos y Barcelona tuvo una respuesta por parte de la UEFA, que amenazó a los jugadores de Paris Saint-Germain con sanciones si repiten las burlas como las que le hicieron al joven delantero noruego que milita en Borussia Dortmund y que es pretendido por gigantes del viejo continente como Real Madrid.

