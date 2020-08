Los mejores memes de la supuesta salida de Messi del Barcelona

Para entender lo que significa la salida de Messi del Barcelona primero hay que comprender la trascendencia que tiene el 10 en la historia del equipo catalán. . ✔ Máximo goleador histórico. ✔ Máximo asistidor histórico. ✔ Más veces goleador en Liga. ✔ Más veces goleador en Champions. ✔ Máximo goleador en Champions. ✔ Jugador con más títulos. ✔ Jugador con más partidos ganados. ✔ Jugador al que más equipos le ha marcado. ✔ Jugador con más tripletes. ✔ Jugador con más dobletes. ✔ Máximo goleador ante Real Madrid. ✔ Máximo goleador como local y visitante. ✔ Jugador con más victorias consecutivas en Liga. ✔ Jugador con más goles en estadios distintos de Liga. ✔ Jugador más joven en anotar 200 goles. . EL MEJOR JUGADOR EN LA HISTORIA DEL BARCELONA TIENE TODO LISTO PARA IRSE..

