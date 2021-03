Marco Van Basten nombró a Edson Álvarez como uno de los peores del Ajax

Marco Van Basten, exjugador y leyenda de la selección holandesa, platicó en una entrevista para el programa 'Rondo' de Ziggo Sports y lanzó críticas contra cuatro futbolistas del Ajax: Devyne Rensch, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch y Edson Álvarez, a quienes que consideró que son los peores del equipo.

"El Ajax jugó débilmente contra el Lille, también contra el PSV. Eso se debió en parte al campo, pero también a la agresividad del PSV", destacó el que es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol.

Y agregó: "Pero también ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en el lateral derecho en el centro, Gravenberch y Álvarez en el centro del campo: no son los mejores futbolistas. No son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no es bueno en los últimos partidos, ya sabes. Ahí tienes que lidiar. Álvarez no es un chico que juegue fácilmente en posesión".

Marco Van Basten criticó a Edson Álvarez. Getty Images.

De todas maneras, el ex-América lo ha logrado y se ha consolidado como titular en el equipo dirigido técnicamente por Erik Ten Hag. Más allá de haber obtenido buenos resultados, algunas personas, como Van Basten, no han quedado a gusto.

En su última jornada, el Ajax se midió ante PSV. El duelo finalizó 1-1 con el tanto de Dusan Tadic; mientras que Eran Zahavi abrió el marcador para los locales. En su próxima fecha se medirán ante Groningen por la vigécimaquinta.

