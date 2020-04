Martin Braithwaite reveló qué le dijo Javier Aguirre cuando fichó por el Barcelona

El nombre de Martin Braithwaite estaba lejos del conocimiento de muchas personas hasta su traspaso al Barcelona. Es que el danés era reconocido en la La Liga, pero recién traspasó fronteras una vez que fichó por el Braca.

El traspaso se convirtió en uno de los que más ha sorprendido en el último tiempo, ya que el mismo se efectuó sobre el cierre del mercado de fichajes por las necesidades del conjunto blaugrana.

Un traspaso en esos momentos imposibilita que el equipo vendedor pueda buscar un reemplazante, por lo que el entrenador resulta ser un claro perjudicado. Si embargo, Javier Aguirre no se lo tomó para nada mal.

En diálogo con ESPN, Braithwaite contó la reacción del estratega: "Mi relación con Aguirre fue muy buena. Es un tipo 'vieja escuela'. Él siempre estaba hablando con nosotros. Mucha gente lo respeta. Aunque se ve fuerte, tiene un gran corazón y es un buen hombre. Me comentó: ve y disfruta. Aprovecha esta oportunidad".

"Leganés es un gran club. No hay palabras suficientes para describirlo. Te hacen sentir en familia. Al final del día, cuando sucedió todo, aunque estaban decepcionados porque no podían fichar, me dijeron que era una oportunidad única y fueron buenos conmigo", relató el delantero.

El equipo de Lionel Messi y compañía fichó a Braithwaite en febrero, por lo que Aguirre no pudo contar con un reemplazo durante tres juegos, por la suspensión del coronavirus, ganando únicamente uno de ellos.

