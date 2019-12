Mbappé a Neymar: "Te aseguro que no quiero tomar tu lugar, puedes quedarte con él"

Llegando apenas un año después a la institución parisina, Kylian Mbappé arribó con la difícil tarea de hacerse notar en un PSG que contaba con la actuación estelar de Neymar partido a partido.

Pese a la a presión impuesta, el ex hombre del Mónaco respondió de forma positiva a punto tal de convertirse en una de las principales figuras de la institución más poderosa de la Ligue 1.

Siendo condecorado como el mejor jugador francés del año, Mbappé se tomó unos minutos para dialogar con France Football y repasar algunos puntos en particular de su cerrara profesional.

Rememorando su llegada al PSG, Kylian hico un pequeño análisis de aquel 2018 plagado de emociones. “Cuando llegué a París no hubo debate. Era Neymar la superestrella, a quien había venido a ayudar un poco. Se lesiona, se pierde el Mundial y yo lo gano", aseguró.

Descartando cualquier tipo de confrontación con el ex Barcelona, el crack de apenas 21 años sentenció: "Comienzan a surgir historias sobre una supuesta rivalidad, sobre mi voluntad de ocupar su lugar. Me sorprendió escuchar todo eso".

Exteriorizando una pequeña pero contundente charla mantenida con Ney poco despúes de hacerse con la Copa del Mundo, Mbappé agregó: "Cuando regreso al Camp des Longes en agosto de 2018, lo primero que hice fue hablar con Neymar para decirle que ‘puede ser que te hayas perdido el Mundial, pero no te preocupes, no caminaré sobre tus parterres aquí. Voy a pelear el Balón de Oro este año porque no estás en la carrera, pero te aseguro que no quiero tomar tu lugar, puedes quedarte con él. Estoy aquí para ayudarte'”.

