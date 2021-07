Barcelona: Koeman confiesa el papel de Antoine Griezmann en el fichaje de Messi

Antoine Griezmann y Barcelona están anclados en un pozo. El francés está al tanto de cómo su situación ha dado un giro de 180 grados producto de la fallida renovación de Messi. Con el club todavía buscando el camino para fichar al argentino, el 7 tiene en claro que en caso de que no haya algún otro damnificado, sería justamente el quien deba pagar los platos rotos de una económica que no aguanta más golpes. Koeman no negó los rumores de los últimos días.

Barcelona necesita rebajar la masa salarial y por supuesto, su nombre es el primero en la lista para hacerlo. Con 31 millones de euros a modo de sueldo por temporada, el francés es el principal apuntado por la dirigencia de cara a poder cerrar la incorporación de Messi lo antes posible. Los días pasan, no hay ofertas por compañeros suyos y él, es el único con algo de mercado.

“Lo más importante es retener a Lionel”

El holandés atendió a la prensa durante un torneo de golf en lo que son las últimas horas antes de empezar una nueva campaña con Barcelona. Al ser preguntado por Griezmann, Ronald Koeman no pudo ocultar que los rumores son una realidad y que ahora mismo, no hay nada garantizado en el futuro de Antoine.

"Para mí Griezmann es muy importante. Ha sido un gran fichaje para el Barcelona y ha mostrado su calidad. He rendido muy bien y es muy buen jugador. Pero insisto no sé qué decisiones se tomarán al final porque lo más importante es que Leo se quede con nosotros. Es el futuro de este club y hay que intentarlo al máximo", finalizaba el entrenador sobre un futbolista que luego de haberse redimido tras una primera e irregular campaña con el equipo, necesita de mucha ayuda para seguir siendo Culé.

