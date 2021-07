Barcelona: Antoine Griezmann se convierte en un daño colateral de la situación de Messi

Los medios catalanes continúan especulando con el futuro de un Antoine Griezmann que puede ser el principal perjudicado por la situación de Lionel Andrés Messi. El nombre del francés fue noticia ayer con su aparente vinculación con Guardiola en caso de que este no pueda hacerse con Kane. Pero no es este el único escolló que tendrá el 7 para quedarse en Barcelona.

Sport y Mundo Deportivo coinciden en lo que se viene para el delantero de la selección francesa. “Barcelona abre las puertas a Griezmann”, titulan desde el primero sobre lo que se ha venido gestando en las oficinas del Camp Nou en las últimas horas. Laporta y la junta saben que para poder fichar a Messi, alguien debe pagar los platos rotos.

El presidente del Barcelona fue claro al asegurar que en este momento, la operación para volver a hacerse con el argentino depende en buena parte de lo que diga el Fair play financiero. Tras una fallida reunión con Tebas donde pidió algo de margen para reorganizar el club, se activa una opción dolorosa que tendrá cómo protagonistas a varios jugadores de peso pesado.

No solo es uno de los grandes activos del club, sino que su presencia en el once producto del fichaje de Depay y Agüero ya no está asegurada. Con 31 millones de euros cómo sueldo, Barcelona no quiere desangrarse económicamente por un jugador que no sea importante para Koeman. La Premier y PSG siempre han estado detrás de sus servicios y ahora, podrían tenerlo más fácil que nunca.

A sus 30 años, el delantero sabe que ha perdido eses status de intocable que logró conseguir a base de sangre, sudor y lágrimas durante sus últimos meses en el Camp Nou. Habrá que esperar y el verano es largo, pero queda claro que para Barcelona, Antoine Griezmann ya no es intocable.

