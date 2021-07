Mercado: Carlo Ancelotti pone el ojo en uno de sus soldados en Everton para traerlo a Real Madrid

Real Madrid vive los primeros días de pretemporada con un ambiente de renovación en las canchas de entrenamientos de Valdebebas. El optimismo por el regreso de Carlo Ancelotti se hace evidente mientras se espera por el futuro de Kylian Mbappé. De cara a no perder tiempo, el italiano habría contactado con uno de los miembros de su vieja guardia en Everton.

Diario AS y Goal aseguran que a pesar de no poder moverse mientras que no haya novedades en lo que será la operación por el crack del PSG, Ancelotti ha querido dejar en claro que tiene Plan B, C y D para renovar un ataque donde Karim Benzema se encuentra cada día con más responsabilidades y menos ‘aliados’ de calidad.

Los medios indican que el italiano ha llamado personalmente al delantero de la selección brasileña Richarlison de cara a informarle que tiene su bendición para abandonar Everton con destino a la capital española, donde pese a la superpoblación de atacantes se espera por caras nuevas que sustituyan nombres de peso o incluso, que les motiven con una competencia que amenace su titularidad.

Everton, contra las cuerdas financieramente

Los Toffees se encuentran en un duro momento en lo económico, donde tras un par de años cargados de inversiones en traspaso y salarios, el club no ha podido estabilizar sus cuentas. Con el fin de evitar sanciones de la FA y el Fair play financiero, el equipo de Liverpool está obligado a soltar alguna estrella y detrás de Calvert-Lewin, esta justamente un Richarlison valuado en 55 millones de euros a sus 24 años.

El brasileño fue de los puntos más altos de Ancelotti en Goodison Park. Con 42 goles en 119 partidos en Everton, Richarlison pide a gritos un traspaso a un grande de Europa. En Real Madrid no pierden tiempo en cuanto a refuerzos y si bien habrá que esperar a Mbappé, van moviendo fichar por otras oportunidades del mercado.

