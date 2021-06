Cristiano Ronaldo y su futuro: "Si tuviera 18 años no dormiría"

Arranca el grupo de la muerte en la Eurocopa de Naciones. Alemania, Francia, Hungría y Portugal inician su camino entre Budapest y Múnich para buscar el pasaje a octavos con los lusos defendiendo la corona obtenida hace 5 veranos en París. Con su futuro como uno de los principales temas del mercado, Cristiano Ronaldo asegura en la antesala del choque contra la cenicienta de la zona que no tiene claro todavía que camiseta vestirá en la temporada 2021/2022.

"Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo o salgo (de Juventus), eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días. Es mi quinta Eurocopa, pero en mi cabeza es como si fuese el primero", declaraba CR7 en rueda de prensa antes de medirse con los húngaros en Budapest.

Preparado para lo que venga

El luso no tuvo problemas en marcar cómo tiene todo organizado en su cabeza para todos y cada uno de los escenarios que pueden presentarse en los próximos meses. La fuerza mental y la tranquilidad, clave en su futuro: "Los jugadores que duran más en el fútbol son los que mejor se saben adaptar a la situación actual. Yo he evolucionado desde los 18 hasta los 36 años. Me adapté bien con el paso de los años".

Las declaraciones del portugués evidencian el divorcio que existe con Juventus y Massimiliano Allegri, quien habría dado el visto bueno a su salida del club en los próximos meses. Con solo un año de contrato por delante, un sueldo de 31 millones cada 12 meses y 36 años en sus piernas, el futuro de CR7 parecería estar más lejos que nunca de la Serie A.

