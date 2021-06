Cristiano Ronaldo empieza a contactar con su próximo equipo

Juventus pretende dar un giro de 180 grados a su duro y comprometido presente en lo deportivo. Con el regreso de Allegri empiezan los dilemas en cuanto a las situaciones de Paulo Dybala y Álvaro Morata, quienes habrá que ver si cuentan con la confianza del DT para lo que viene. El que no la tendría sería justamente Cristiano Ronaldo, sumamente criticado y de quien aseguran que empieza a mirar con destino al oeste de Europa.

Se han dicho muchas cosas del portugués tras el final de campaña. Los mensajes de su novia y madre, los autos dejando Turín, el alto costo de su contrato y las múltiples críticas recibidas tras no haber podido obtener la Champions en Italia han ido generando una bola de nieve donde con la llegada del mercado, esta ha terminado de explotar. Desde AS marcan CR7 y Juventus han empezado los contactos para llevarle a la Ligue One este mismo verano, aunque queda un punto por resolver.

¿Reemplazante de Mbappé, Icardi o el motivo para que Kylian se quede?

El medio de la capital española asegura que Allegri tiene como primer objetivo de su nueva Juve al delantero argentino del PSG, quien desde que se formase el tridente entre Di María-Neymar y Mbappé ha ido perdiendo terreno en el equipo. Si bien Mauro negó los rumores hace una semana, desde Madrid apuntan a que en París no pondrían trabas a su salida.

Juventus pretende entre 30 y 40 millones por CR7, cifra más que rentable para los galos ahora mismo. Dicho esto, queda la pregunta sobre cual será el papel del portugués en el Parque de Los Príncipes. Con Mbappé sonando con fuerza para marcharse a Madrid, habrá que ver si Cristiano Ronaldo es el sustituto de Icardi, de la estrella francesa, o una nueva arma del Paris Saint Germain para convencer a Kylian Lottin.

