David Beckham e Inter Miami ponen el ojo en el subcapitán del Real Madrid

Incluso con la MLS ya iniciada, Inter Miami sigue buscando convencer a las principales figuras del viejo continente con su ambicioso proyecto. Matuidi e Higuaín fueron los primeros, aunque parece que ahora David Beckham ha puesto sus ojos en quien fuese su compañero en Real Madrid y que actualmente, es el sub capitán del equipo de Zinedine Zidane. Marcelo, el último deseo del inglés para seguir rompiendo la liga norteamericano.

La información del Diario AS apunta a que el brasilero abandonará la capital española luego de 14 temporadas defendiendo los colores del Real Madrid. Ya sea que Zidane continúe o no en el cargo, Florentino Pérez no contaría con un Marcelo que con un año de contrato por delante, podría rescindir con el gigante europeo.

A sus 33 años, la buena relación que tiene con Beckham le acerca a Estados Unidos al mismo tiempo que la irrupción del juvenil Miguel Gutiérrez empieza a marcar sus últimos compases en Madrid. Marcelo no quiere ser un problema para un club con el que ha forjado un vínculo emocional y se pondría a disposición de Florentino para sacar adelante una amistosa marcha del equipo español.

Una oferta más allá de lo económico

Los 8 millones que cobra anualmente en Madrid hacen difícil que Inter pueda convencerle desde los números. Según marcan desde AS, Marcelo no vería con malos ojos vivir en los últimos años de su carrera en una Miami donde contará con un clima parecido a Rio de Janeiro y donde estaría aún más cerca de los suyos en Brasil. Incluso, se lo ha visto al lateral izquierdo por la ciudad de Florida en alguna ocasión durante sus vacaciones.

Recordemos que Beckham coincidió con Marcelo de enero a junio de 2007, cuando el ingles vivía sus últimos meses en la casa blanca ganando la famosa liga de las remontadas de Fabio Capello. Desde entonces, han mantenido una buena relación que incluso pudo verse años más tarde durante un amistoso entre LA Galaxy y Real Madrid. ¿Los veremos juntos en Miami?

Lee También