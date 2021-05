La última 'indirecta' de Mbappé para fichar por Real Madrid

Kylian Mbappé vuelve a ser relacionado con Real Madrid, aunque en esta ocasión no ha sido fruto de las especulaciones de la prensa. El delantero de PSG ha ‘coqueteado’ con el equipo de la capital española por enésima vez en redes sociales, donde un like en Instagram se ha vuelto viral en las últimas horas.

Le quedan 13 meses de contrato, su club tiene millonarias pérdidas, Al-Khelaifi pretende una revolución y Leonardo no termina de convencerle para quedarse en París. Así han sido las últimas horas de un PSG que vuelve a temblar por lo que puede ser la salida de su principal figura al Santiago Bernabéu. Florentino, Zidane y compañía vuelven a recibir una ‘señal’ del francés en redes sociales.

¿Un me gusta intencionado?

La victoria de los Merengues en Granada fue celebrada por todo el plantel, incluido un Karim Benzema que posteaba una foto junto a Zidane en Instagram bajo el grito de: “Seguimos ahí”. Una imagen que ha sido aprobada y likeada por Kylian Mbappé ante todo el mundo del fútbol y que ha dado lugar a muchas interpretaciones.

Sabiendo que su gesto sería observado, cuesta pensar que el futbolista francés no haya caído en cuenta de la magnitud de la reacción en plenas conversaciones para renovar con PSG. ¿Un me gusta para pedirle a Leonardo más dinero o un like para decirle a Florentino que ha llegado la hora de llevarle a España? Cada uno lo interpretará a su manera.

“Todos conocen nuestras intenciones. Somos optimistas con la renovación de Kylian Mbappé”, comentaba hace no mucho el director deportivo de los parisinos sobre unas negociaciones que llevan meses sin dar el resultado esperado.

A sus 22 años, Kylian Mbappé no lo ha tenido nunca tan ‘sencillo’ para jugar en Real Madrid. En un último coqueteo llamado a dar mucho que hablar, habrá que ver como sientan en Paris las manifestaciones del campeón del mundo en Rusia 2018.

Lee También