Neymar avisa a PSG y Juventus: "Quiero jugar con Cristiano Ronaldo"

Luego de haber renovado su contrato con PSG hasta 2025 y en plena fase decisiva de la temporada, Neymar dejó una de las frases del año. En una entrevista con GQ Style, el brasilero aseguró que le gustaría jugar en un futuro con Cristiano Ronaldo, quien vive sus momentos más difíciles en Juventus. ¿Los veremos juntos si Mbappé pone a rumbo a Madrid?

Messi, Xavi, Ronaldinho, Iniesta, Cavani, Luis Suárez, Mbappé, etc. Pocos jugadores cuentan a los 29 años con la posibilidad de haber compartido cancha con tantas figuras como lo ha hecho Neymar Jr. Sabiendo que PSG prepara una renovación en su plantilla donde incluso su máxima estrella podría marcharse al Bernabéu, el brasilero hace un guiño a CR7 en su momento más crítico con la Vecchia Signora.

¿Qué le queda por hacer? Le preguntaron a un Neymar que no dudó un segundo: "Jugar con Cristiano Ronaldo, porque ya jugué con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado al lado de CR7".

¿El reemplazante de Mbappé?

“Quiero ganar todos los títulos con el PSG: la Liga de Campeones, la Copa de Francia”, una declaración de la estrella brasilera que no ha pasado desapercibida en París y Turín, donde se habla mucho del futuro de Ronaldo en una Juventus que ha día de hoy, está afuera de la Champions. Los 36 años del luso hacen que el sueño de Neymar tenga poco tiempo para cumplirse.

Si bien no saldrá de la Serie A por un precio bajo, Cristiano sería seguramente uno de los nombres más mencionados por la prensa si finalmente Kylian Mbappé no renueva su contrato y acaba marchándose al Real Madrid en los próximos meses. PSG sabe que solo una estrella mundial podría ocupar el lugar del ídolo francés y teniendo en cuenta los numerosos guiños que han tenido con el luso en su etapa por el Bernabéu, habrá que estar muy atento a lo que puede ser el inicio de la pareja Neymar-CR7.

