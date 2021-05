¿Se lo lleva el Cholo?: En Italia aseguran que Lautaro jugará en Atlético de Madrid

Nicola Ventola, nombre desconocido para muchos, tiró una de las bombas del mercado hace unas horas. En plena resaca por el título de Serie A y con el equipo sufriendo una profunda crisis económica, el ex jugador del Inter aseguró: “Lautaro Martínez va a jugar en Atlético Madrid”.

Ventola, jugador del equipo de Milan entre 1998 y 2005, se encontraba en un live con otros cracks del fútbol italiano como Cristian Vieri o Antonio Cassano en su canal Twitch cuando se animó a contar donde estará el futuro el bahiense: “Yo tiro la bomba: Lautaro Martínez irá al Atlético de Madrid. Dicen que está hecho. Bien pagado, me dicen…”.

Un viejo deseo del Cholo

El ex delantero de Racing cuenta con pretendientes de sobra, aunque las declaraciones en cuanto a un intereses por parte de Simeone no sorprenden. Durante su paso por el fútbol argentino, fueron varias las ocasiones donde Lautaro fue relacionado con el equipo del Cholo. Si bien actualmente Atlético de Madrid tiene bien cubierta la zona con Correa o Joao Félix, no quedan dudas que su fichaje sería un aporte de calidad para un club que está a solo 6 puntos de ser campeón en España.

“Simeone me habló de cuál es su idea y dónde encajo, pero mi idea es quedarme en Racing para jugar la Copa Libertadores, es un sueño que tengo desde chico”, había declarado a TyC Sports en 2017 sobre el por entonces primer interés Colchonero. A sus 23 años y luego de 3 temporadas en Italia, ¿Ha llegado el momento de poner rumbo a España?

Con un contrato que le ata al Inter hasta 2023 y sin cláusula de recisión, la operación para sacar a Lautaro de Italia no pinta barata. Valuado en 70 millones de euros, será necesario que para poder abordar su fichaje, el Cholo se desprenda de uno de los acompañantes de Luis Suárez en ataque.

Lee También