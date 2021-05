Real Madrid tendría a 10 jugadores en la rampa de salida

Se viven horas de mucho trabajo en Valdebebas. Con el futuro de Zidane en el aire y a la espera de lo que ocurra en la última jornada de LaLiga, Real Madrid y Florentino Pérez ya piensan en la próxima temporada. Una en la que como hemos anticipado, se vienen cambios en las raíces del primer equipo y donde habrá una cantidad de movimientos impensable hace 12 meses. Con la necesidad de ingresar una cantidad que le permita traer figuras de la talla de Mbappé, estos serían los 10 apuntados por la dirigencia para salir del Bernabéu.

Diario AS informa que si bien no es un hecho que todos vayan a abandonar la capital de España, no se opondrán desde la cúpula del Madridismo a dejarles partir. Unos por rendimiento, otros por edad e incluso alguno por su contrato, estos son los 10 jugadores que conforman ahora mismo la lista negra de Florentino Pérez.

Hazard, Bale, Varane y Asensio, los nombres que harán más ruido

El belga no ha podido justificar los 100 millones pagados al Chelsea y si bien no se regalará, una oferta cercana a los 50 millones pondría fin a su etapa de blanco. En cuanto al futbolista del Tottenham, en Madrid no quieren saber nada tras las polémicas de la temporada pasada y sus 17 millones de contrato hacen que sea necesario buscar una salida para acortar gastos.

Lo de Varane se viene viendo venir en las últimas semanas. El francés no acepta la oferta para renovar y con solo un año de contrato por delante, los Merengues se enfrentan al último mercado para sacar tajada. Si bien se espera que continúe, Manchester United y PSG le tienen en la mira desde hace un buen tiempo.

Por último y en cuanto a los nombres que más han trascendido está la situación de Marco Asensio. La perla de 24 años ha logrado sobreponerse a su lesión de ligamentos cruzados y a pesar de que en la directiva quieren que siga, la llegada de figuras como Mbappé más la irrupción de Vinicíus o Rodrygo le quitaría muchos minutos. Juventus y Arsenal son ahora mismo quieres más pendientes están de lo que ocurra con el zurdo.

Para terminar esta lista negra se encuentran igualmente Luka Jovic, Isco, Marcelo, Dani Ceballos, Mariano y Borja Mayoral. Brasilero y malagueño no contarían para la dirección deportiva sea quien sea el técnico a partir del 1 de julio. En total, se espera que por todos los nombrados Real Madrid pueda ingresar hasta 300 millones de euros.

Lee También