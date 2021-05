Barcelona y Real Madrid se disputarán al mejor central de LaLiga

Su irrupción en los últimos 12 meses en el equipo del sur España muestra por encima vez el exitoso modelo deportivo de un Sevilla que ya sabe que Barcelona, Real Madrid y la Premier, le tienen en la mira. A sus 22 años, Jules Koundé vive el mejor momento de su carrera y mientras prepara la Eurocopa de Naciones con Francia, tiene claro que su futuro está en un grande.

“Es cierto que puede que este verano tenga que cambiar de club. Después, no es algo sobre lo que se actúe…Quiero intentar progresar y ganar trofeos también, que sigue siendo mi objetivo. Poder comenzar la temporada cada año diciendo que el objetivo es ganar un trofeo en particular. Que tenga que cambiar de equipo es una posibilidad, pero por el momento no hay nada hecho", comentaba un Koundé que durante una rueda de prensa con Francia prendía las alarmas en Sevilla.

Barcelona, Madrid o Premier, por 80 millones

Monchi y Lopetegui saben que será prácticamente imposible retener al central con mejores números de LaLiga en la temporada 2020/2021. Tras haber pagado 25 kilos al Burdeos dos veranos atrás, en Andalucía ven imposible retenerle tras haber liderado la defensa del mejor Sevilla en cuanto a puntos se refiere en la historia del club en primera.

Con Real Madrid viendo como cada día que pasa Sergio Ramos y Raphael Varare se alejan aún más del Bernabéu y ante la necesidad de incorporar centrales en el Camp Nou, Jules Koundé está llamado a ser el último jugador que tendrá que elegir una de las camisetas más importantes de España. En Barcelona incluso, medios como Mundo Deportivo ya hablan de algunos contactos informales para ofrecer dinero más 2 jugadores por su fichaje.

El problema para Merengues y Culés parte del conocido interés de la Premier por el central parisino. Manchester United, Liverpool y City, todos con mayor capacidad financiera que los gigantes españoles, son los único capaces de depositar ahora mismo los 75 millones de cláusula que tiene Jules Koundé para dejar Sevilla. Su futuro será decidido tras la Eurocopa.

