Barcelona tiembla: PSG ya se ha contactado con el padre de Messi

Lionel Andrés Messi lleva ya 8 días sin club y por lo menos, habrá que esperar hasta después de la final con Brasil para tener novedades. El argentino sigue pendiente de que en Barcelona puedan destrabar los impedimentos en relación con el Fair play financiero de cara a cerrar su último contrato con la institución, donde el miedo por una propuesta del PSG crece con el correr de las horas.

Si bien tanto Lionel cómo Laporta tienen en claro que Messi debe seguir siendo Culé, saben que cualquier fallo en el armado de su vínculo con el club puede traer consecuencias a corto y lago plazo para Barcelona. Se espera que luego de la Copa América haya palabras del 10, quien desde España aseguran que ya sabe que su padre ha recibido un llamado del PSG.

En París esperan por un paso en falso

“Hace unos días alguien en PSG (no es nadie relacionado con el entorno de Neymar), ha llamado y hablando con el padre de Messi. Sus palabras fueron que si Barcelona no soluciona sus problemas económicos y no puede llegar a ofrecer un contrato que satisfaga a Lionel, acá estamos. Cuando quieres hablamos de la situación de Messi. Acá estamos listos”, decía el ex portero y tertuliano del Chiringuito Paco Buyo sobre una conversación entre el padre del rosarino y un prestigioso agente del club francés.

Leonardo y Nasser Al-Khelaifi han venido reventando un mercado donde con solo 70 millones, han fichado a cuatro jugadores. Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum y Sergio Ramos ya hacen parte del último proyecto para llevar al PSG al trono de la Champions, pero en Franca quieren que Messi sea la guinda del postre en ese equipazo que gozará Mauricio Pochettino en los próximos meses. ¿Hablará Lionel post Copa América?

