Mercado: hasta el presidente de Francia presiona a Mbappé para que renueve con PSG

Francia recibió una especial visita ayer en lo que son los últimos compases previos a la Eurocopa. En un acto donde los campeones del mundo fueron despedidos antes de viajar a lo largo del viejo continente, el presidente de la nación Emmanuel Macron tuvo palabras para Kylian Mbappé y su futuro. Las presiones para que renueve con PSG son incesantes ahora mismo.

"Quiero que los jugadores estén concentrados solo en la Eurocopa. No voy a hablar del futuro de los futbolistas. El PSG es un gran club que ha sabido hacerle crecer y creo que es importante que se quede en el PSG. Por el club y por el campeonato de Francia. Luego, no voy a presionar a nadie sobre este tema. Son elecciones muy personales y las respeto", declaraba el mandamás galo en un mensaje con dirección a la estrella francesa.

Queriendo tocas la fibra más íntima del atacante, Macron no dudo en alabar lo que genera en los jóvenes de Francia: "Es un chico que provoca la admiración de millones de franceses. Y tiene esa talante que no tienen las grandes estrellas. Yo que era un jugador mediocre, lo digo con admiración. Con le ves en el campo te das cuenta que aprecia cosas que otros no ven. Tiene una intuición increíble".

Neymar, otro enemigo para Real Madrid

Diario AS asegura que el brasileño es uno de los más presiona a Mbappé para ignorar las promesas que vienen desde el otro lado de los Pirineos. Incluso, el medio español asegura que una de las condiciones de Ney para seguir comandando el millonario proyecto de Nasser Al-Khelaifi pasaba por el contar a su lado con Mbappé.

A pesar de las afirmaciones de Leonardo y compañía en cuanto a una nueva renovación, esta no termina de llegar. Mbappé continúa analizando donde quiere que se desarrolle su futuro mientras que las presiones aumentan y llegan, hasta el gobierno de la nación. Una cuestión de estado lo de KM7.

Lee También