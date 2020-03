Todos, absolutamente todos, opinan sobre el mal presente de James Rodríguez. Algunos lo hacen con fundamentos y otros sin ninguna racionalidad. En este juego del que peor declare en contra del colombiano, Alexis Tamayo, mejor conocido como MisterChip, desató aún más la polémica porque llamó al colombiano un “cualquiera”.

No fue cuestión de interpretación, ni mucho menos de patriotismo para defender a James, estas fueron las palabras del famoso estadígrafo: "Ya entendemos como algo normal que James se quede fuera de la convocatoria en un clásico. Hace 6 seis años el Real Madrid pagó 75 millones por él tras ser una de las estrellas de la Copa del Mundo. Hoy es un “cualquiera” y pelea por entrar en las convocatorias como gran objetivo".

En una entrevista concedida a Caracol Radio, MisterChip aclaró sus fuertes palabras en contra de Rodríguez y terminó elogiándolo.

"Venía pensando ese día que James no fue convocado para el Clásico y no era noticia, un chico que ha costado tanto y por eso escribí lo que escribí en Twitter. La clase, la elegancia y la zurda que tiene James hay muy pocas en el mundo. Como admirador de James me causa mucha tristeza que un jugador de este talento se desperdicie", afirmó el estadígrafo.

Ahora voltio la torta y declaró que no entiende como Zinedine Zidane no tiene en cuenta al ‘10’ de la Selección Colombia al decir que “no hay un jugador que tenga más clase en la plantilla del Real Madrid que James Rodríguez".

Por último, e intentando mostrar un arrepentimiento sincero, MisterChip quiso aconsejar a James: “Lo que tiene que hacer James, si es que no lo está haciendo ya, es ponerse las pilas... Algo habrá hecho Mariano durante esta semana para que Zidane lo ponga en el clásico, ¿Cómo es posible que un jugador como Mariano esté por encima de James?".

