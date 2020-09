Mourinho sobre Bale: "No hablo de jugadores que son de otros equipos"

Mucho deberá trabajar y mejorar Tottenham si no quiere terminar como la última temporada, lejos del primer puesto de la Premier League y sufriendo para meterse en competencias internacionales para la próxima temporada. La cosa no arrancó de la mejor manera luego de ser derrotados por el Everton 1-0 en el comienzo de un nuevo torneo local.

Y sin dudas, de mucha ayuda podría ser para José Mourinho que Gareth Bale se sume a su plantel como la gran figura que le hace falta para cambiarle la cara al equipo, rompiendo también el mercado de pases a nivel mundial por lo que sería el traspaso de un histórico que supo ganar todo con la camiseta del Real Madrid, pero hace rato no es tenido en cuenta.

En conferencia de prensa, el DT portugués fue consultado por la chance de sumar al galés a sus filas y primero que nada, dejó en claro que él no habla "de jugadores que son de otros equipos”. De igual manera, al instante se animó a contar una anécdota de cuando pasaba sus días en España.

"Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, relató dejando en claro que le gustaría contar con semejante personalidad en su equipo.

Luego, analizó: "Un equipo es como un puzzle, y, cuando llega un nuevo fichaje para completarlo, es muy bueno para el conjunto. Quedan tres semanas de mercado abierto en ambas direcciones, y en el fútbol siempre tienes que estar preparado para que pase algo. Vamos a ver qué pasa con nosotros. No me gusta empezar las temporadas con mercados de fichajes abiertos, pues un jugador puede jugar un día para un club y dos días más tarde enfrentarse a él”.

Vale recordar que tras dar sus primeros pasos en el Southampton, Bale pasó a los Spurs en la temporada 2007/08 y allí se quedó hasta mediados del 2013, cuando se fue para el conjunto 'Merengue' y comenzó a escribir la etapa más gloriosa de su carrera.

