Neymar, como loco en Twitter: "Está llegando la hora..."

Mañana no será un día más en la vida de Neymar. Hace unos años, el delantero tomó una decisión muy difícil: se fue de Barcelona para no vivir a la sombra de Lionel Messi y poder escribir su propia historia. Eligió al Paris Saint Germain, un equipo más que millonario, pero que no paraba de hacer papelones recorriendo Europa.

El futbolista de la Selección de Brasil disputará este domingo la final de la Champions League ante Bayern Munich, el equipo más sólo del planeta. Si logra quedarse con el título, todo habrá valido la pena.

Hoy, Ney publicó un mensaje en Twitter donde deja en claro cómo está viviendo estas horas: "Ai ai ai ai, tá chegando a hora...", tiró.

Ai ai ai ai, tá chegando a hora... — Neymar Jr (@neymarjr) August 22, 2020

Así viene hace días. Se lo nota ansioso, esperando el momento. ¿Podrá hacer una buena final para Paris Saint Germain? ¿Logrará levantar la orejona? Este título podría significarle a Neymar el ticket para sumarse a los grandes futbolistas de la historia del fútbol.

�� ¡SE ACERCA EL MOMENTO! La alegría de NEYMAR ante la inminente FINAL de CHAMPIONS contra el Bayern. #UCL pic.twitter.com/eeMTbYfEAe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2020

