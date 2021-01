Neymar: "Quiero seguir y espero que Mbappé también"

Hace un tiempo, cuando Thomas Tuchel aún era DT del París Saint-Germain, un rumor más que fuerte relacionado al futuro de Neymar comenzó a circular e impacientar a los fanáticos del titán de la Ligue 1. Disgustado con su situación en Francia, se empezó a exteriorizar que el atacante de Brasil había tomado la decisión de intentar irse de allí.

Pasados los meses y con Mauricio Pochettino hoy ya instalado en el banco de suplentes del club, el atacante en diálogo con TF1, exteriorizó que al día de la fecha se encuentra más que a gusto con su estadía en el PSG. "Sí, hoy estoy muy feliz. Me siento feliz. Ha cambiado mucho. No podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa. Pero hoy me siento bien. Me he adaptado, estoy más tranquilo", manifestó.

Marcando que su deseo es que Kylian Mbappé también opta por seguir en el elenco parisino, Ney agregó: "Estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el PSG y espero que Mbappé también quiera quedarse. Por supuesto, este es el deseo de todos los seguidores".

Dejando en claro que se encuentra centrado en la idea de llegar al club a lo más alto, el ex hombre del Barcelona cerró: "Queremos que el PSG sea un gran equipo y quiero seguir haciendo lo que hice aquí, jugar al fútbol y ser feliz".

