El DT del United le metió presión a Cavani: "Queremos que siga con nosotros"

Que quede en claro. Edinson Cavani no llegaría a Boca para retirarse, vivir sus últimos años como futbolista lejos de la alta exigencia europea, ni mucho menos. Si el delantero se suma como refuerzo del Xeneize, será un bombazo para todo el continente ya que está más vigente que nunca: acaba de ser figura en el triunfo del Manchester United ante Tottenham por la Premier League.

El uruguayo metió un gol e hizo un partidazo para que su equipo se afirme más que nunca como segundo en la tabla, siguiendo los pasos del City de Guardiola. Y mientras en La Ribera se les cae la baba imaginándose al jugador con la azul y oro, desde Inglaterra le meten presión para que lo piense dos veces y se quede donde está.

"Fantástica actuación la suya. Estamos esperando su decisión sobre si quiere quedarse o irse. Una actuación como la del partido contra el Tottenham, como club, no la hemos tenido en mucho tiempo y hace mucho tiempo que no tenemos un 9 así", comentó Ole Gunnar Solskjaer en conferencia de prensa tras haber sumado tres puntos clave.

El DT está haciendo su parte y ante la prensa, siguió: "Edinson ha estado trabajando muy duro para estar en forma y vemos que los chicos se aprovechan de su buen momento también. Hemos empezado unas reuniones honestas y no es un secreto que queremos que siga con nosotros".

Todo depende de él y lo que decida junto a su familia, y a los llamados de Riquelme le compiten los euros que el club le puede ofrecer y los elogios de su técnico: "No creo que sea un secreto que ha sido un año extremadamente difícil para todos. Con la pandemia, no fue posible tener a los amigos cerca. No puedes tampoco tener a la familia cerca debido a la cuarentena. Edinson no ha podido todavía experimentar la fantástica cultura de Manchester e Inglaterra, y está contemplando y pensando lo que quiere hacer".

Veremos...

