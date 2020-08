Para Koeman, Messi tiene que retirarse en Barcelona: "Tengo que asegurarme que funcione"

Este martes, Ronald Koeman, a dos del día del despido de Quique Setién, fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona y como la cara de la renovación que debe encarar el plantel azulgrana en la próxima temporada.

Después de la rueda de presentación, el director técnico habló por primera vez con un medio comunicación en las últimas horas. Con NOS respondió sobre el futuro de Lionel Messi, el tema del momento, pero también sobre la percepción que tiene sobre el Diez y capitán del conjunto culé.

"Tiene que acabar su carrera aquí, porque él es el Barcelona y el Barcelona es Messi", manifestó Koeman. Además, agregó: "Todavía tengo mucho contacto con Pep Guardiola y él dice que es genial trabajar con Messi. Es un ganador y si no gana se molesta. Tengo que asegurarme de que funcione, que se sienta importante".

"No hay muchas opciones, pero no está mal cuando ves el tipo de jugadores con talento que hay. Todavía tengo que conocer a los jóvenes que van llegando. Hay mucho futuro sin tener que invertir en grandes fichajes", respondió sobre el mercado de pases, donde Barcelona no lo tendrá fácil con la crisis de la pandemia del COVID-19.

Por último, sentenció con una contundente frase respecto a la necesidad de poner al Barça nuevamente en las primeras planas de las competiciones internacionales, pero también de las locales: "Está en mis manos y en las de los jugadores. Si todo funciona, no te echan después de un buen año".

Lee También