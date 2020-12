Agenda de hoy, lunes 28 de diciembre: Copa Diego Maradona, Premier League y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un lunes 28 de diciembre desbordado de fútbol, con actividad en la Copa Diego Armando Maradona, la Premier League, entre otros.

Copa Diego Maradona | Argentina

Newell's vs. Central Córdoba | Jornada 3 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Argentinos vs. Independiente | Jornada 3 - Campeonato

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Vélez vs. Estudiantes | Jornada 3 - Complementación

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Colón vs. Banfield | Jornada 3 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Gimnasia vs. Talleres | Jornada 3 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Premier League | Inglaterra

Crystal Palace vs. Leicester City | Jornada 16

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

9:00 CDMX

Chelsea vs. Aston Villa | Jornada 16

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Everton vs. Manchester City | Jornada 16

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Platense vs. Agropecuario | Jornada 5

17:10 ARG

Riestra vs. Sarmiento | Jornada 5

17:10 ARG

Santamarina vs. Brown | Jornada 5

17:10 ARG

Deportivo Morón vs. Estudiantes | Jornada 5

21:30 ARG

