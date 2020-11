Agenda de hoy, martes 3 de noviembre: Champions League, Liga Argentina, Copa Sudamericana y más

¡Se viene un martes con muchos partidazos en el fútbol mundial! En Bolavip te contamos todos los encuentros que se llevarán a cabo en la Champions League, la Copa Sudamericana, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y la Liga BetPlay.

Los primeros que harán rodar la pelota van a ser los equipos que disputan la UEFA Champions League, donde Lokomotiv vs. Atlético Madrid y Shakhtar vs. Borussia Mönchengladbach se encargarán de abrir la tercera fecha de la fase de grupos. Un rato mas tarde, habrá partidos destacados como el del Real Madrid enfrentando al Inter de Lautaro Martínez y Arturo Vidal o el Atalanta recibiendo al Liverpool, entre otros.

Unas horas más tarde, se definiran los primeros tres clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bolivar recibe a Audax Italiano, Liverpool a Sport Huancayo y Deportes Tolima hará lo propio ante Unión La Calera.

Por su parte, en el Estadio Libertadores de América, River tendrá su tan ansiada presentación en la Copa de La Liga Profesional del Fútbol ante Banfield. En Colombia, Alianza Petrolera recibe a Patriotas para cerrar la fecha 17 de la Liga BetPlay.

UEFA Champions League

Lokomotiv Moscú vs. Atlético Madrid | Jornada 3

14:55 ARG, CHL, URU

12:55 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:15 CDMX

Shakhtar vs. Mönchengladbach | Jornada 3

14:55 ARG, CHL, URU

12:55 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:15 CDMX

Atalanta vs. Liverpool | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Midtjylland vs. Ajax | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Porto vs. Marsella | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Salzburgo vs. Bayern Múnich | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Manchester City vs. Olympiacos | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Real Madrid vs. Inter | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina

River Plate vs. Banfield | Jornada 1

21:15 ARG, CHL, URU

19:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:15 CDMX

CONMEBOL Sudamericana

Bolivar vs. Audax Italiano | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

Liverpool vs. Sport Huancayo | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

Deportes Tolima vs. Unión La Calera | Segunda Ronda

21:30 ARG, CHL, URU

19:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

Alianza Petrolera vs. Patriotas | Jornada 17

21:40 ARG, CHL, URU

19:40 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:40 CDMX

