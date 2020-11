Agenda de hoy, sábado 21 de noviembre: Liga MX, LaLiga, Copa de la Liga Profesional y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este sábado 21 de noviembre tendremos una nueva jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa de la Liga Profesional de Argentina, la Liga MX LaLiga de España y la Premier League, entre otras ligas.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en un imperdible encuentro por LaLiga, mientras que Tottenham y Manchester City serán rivales por la Premier League.

Además, comenzarán los duelos de reclasificación a la Liguilla de la Liga MX, donde Santos recibirá a Pachuca y Chivas hará lo propio frente a Necaxa. También se jugarán dos encuentros por los cuartos de final de la Liga BetPlay y continuará la cuarta fecha del campeonato argentino, donde Independiente irá en busca de una victoria ante Central Córdoba.

Como si fuera poco, también estarán presentes otros grandes equipos como Real Madrid, Juventus, Chelsea, Manchester United, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Atalanta, entre otros.

Copa de la Liga Profesional de Argentina

Colón vs. Defensa y Justicia | Jornada 4

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Huracán vs. Vélez | Jornada 4

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Independiente vs. Central Córdoba | Jornada 4

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX de México

Santos Laguna vs. Pachuca | Reclasificación

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Chivas Guadalajara vs. Necaxa | Reclasificación

00:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:10 VEN, BOL

22:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:10 CDMX

Premier League de Inglaterra

Newcastle vs. Chelsea | Jornada 9

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

Aston Villa vs. Brighton | Jornada 9

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Tottenham vs. Manchester City | Jornada 9

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Manchester United vs. West Bromwich | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga de España

Levante vs. Elche | Jornada 10

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Villarreal vs. Real Madrid | Jornada 10

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Sevilla vs. Celta de Vigo | Jornada 10

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Atlético de Madrid vs. Barcelona | Jornada 10

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A de Italia

Crotone vs. Lazio | Jornada 8

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Spezia vs. Atalanta | Jornada 8

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Juventus vs. Cagliari | Jornada 8

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Borussia Monchengladbach vs. Augsburgo | Jornada 8

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen | Jornada 8

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Bayern Múnich vs. Werder Bremen | Jornada 8

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Schalke 04 vs. Wolfsburgo | Jornada 8

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Hoffenheim vs. Stuttgart | Jornada 8

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Frankfurt vs. Leipzig | Jornada 8

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Hertha Berlin vs. Borussia Dortmund | Jornada 8

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Ligue 1 de Francia

Best vs. Saint Etienne | Jornada 11

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

La Equidad vs. Deportivo Cali | Cuartos de Final

19:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:30 VEN, BOL

17:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:30 CDMX

América de Cali vs. Atlético Nacional | Cuartos de Final

22:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:30 VEN, BOL

20:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:30 CDMX

