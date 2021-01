Agenda de hoy, viernes 22 de enero: Liga MX, LaLiga, Bundesliga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un viernes 22 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la FA Cup, la Liga MX y la Liga Águila.

Liga MX | México

Puebla vs. Tijuana | Jornada 3

22:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:30 VEN, BOL

20:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:30 CDMX

Mazatlán vs. Santos Laguna | Jornada 3

00:30 (sábado) ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:30 VEN, BOL

22:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:30 CDMX

LaLiga | España

Levante vs. Valladolid | Jornada 20

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Benevento vs. Torino | Jornada 19

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Borussia Monchengladbach vs. Borussia Dormund | Jornada 18

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

PSG vs. Montpellier | Jornada 21

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

FA Cup | Inglaterra

Chorley vs. Wolverhampton | Cuarta ronda

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga Águila | Colombia

Independiente Medellín vs. Patriotas | Jornada 2

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

