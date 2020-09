Pedrerol destruye a Zidane: "El Madrid podría fichar a Haaland o Lewandowski, y no jugarían"

Finalmente, luego de un mercado de pases en el que el primer equipo protagonizó varias bajas de gran relevancia, Real Madrid tuvo su tan ansiado y esperado debut por la temporada 2020/2021. Sin desplegar el mejor de sus niveles, el equipo comandado técnicamente por Zinedine Zidane igualó en 0 ante la Real Sociedad.

En su clásica editorial llevada a cabo este lunes, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, destruyó al entrenador francés por su performance al mando del plantel profesional en lo que fue el puntapié inicial por la Liga Española del pasado domingo.

Centrándose en la falta de rodaje de varios protagonistas del Real Madrid, el periodista abrió: "Zidane ha ganado muchos títulos y no se le puede discutir, pero pidió a Jović y no le pone. El serbio costó 60 kilos y no le quiere... tampoco quiere a Mariano, ni a (Borja) Mayoral. Ayer, con empate a 0, pasó de poner a un delantero e hizo debutar a dos chavales".

�� EL EDITORIAL de @jpedrerol:



�� "El Madrid podría fichar a Haaland, Cavani o Lewandowski... que con Zidane no jugarían". #JUGONES pic.twitter.com/fskcKPMoFO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2020

Pasando a analizar brevemente las salidas de James Rodríguez y Gareth Bale, Pedrerol continuó: "Zidane sabe mucho de fútbol, pero no quería a James y fue el mejor del Everton el sábado... tampoco le gustaba Bale y veremos que tal le va con Mourinho".

Explicando que incluso los cracks no tendrían lugar en el equipo de Zizou, Josep, mediante un ejemplo tajante, completó: "El Madrid podría fichar a Haaland, Cavani o Lewandowski y no jugarían, pero a Zidane no se le puede discutir porque gana títulos. Es mejor no enfadarle, que sino es capaz de dar otra espantada".

