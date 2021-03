Lo destrozaron: Penaldo fue tendencia en Twitter tras la eliminación de la Juventus

La Juventus tuvo una noche para el olvido, quedando eliminada en los octavos de final de la UEFA Champions League en manos de Porto. La visita tuvo un jugador menos durante más de 60 minutos de juego y la Vecchia Signora no lo supo aprovechar.

En esta oportunidad, el foco de las críticas fue nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo, quien no solo tuvo un mal partido, sino que también quedó expuesto en el segundo gol del Porto tras darse vuelta en la vulnerable barrera que armó Szczęsny.

Quienes no perdonaron a CR7 fueron las redes sociales, que tras la eliminación no tardaron en hacer tendencia su apodo histórico: Penaldo. El origen del mismo nació de quienes piensan que sin penales, el portugués no se hubiera destacado tanto en los últimos tiempos.

La palabra "Penaldo" se hizo TT tanto en Europa como en América y permaneció entre los temas más hablados de Twitter durante varias horas.

Lo cierto es que Juventus volvió a quedar tempranamente eliminada de la Champions League y, a diferencia de otros años, tiene casi perdida la Serie A, que indica que será de alguno de los conjuntos de Milan.

+Algunos tuits contra CR7

