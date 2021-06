Philippe Coutinho complica a FC Barcelona y su futuro parece haberse definido

La directiva de Barcelona sigue confeccionando la plantilla de cara a la próxima temporada. En el club ya se han anunciado los fichajes de Sergio 'El Kun' Agüero, Eric García, Emerson Royal y Memphis Depay, ahora se trabaja en el tema de las salidas. De momento, no se ha presentado la primera baja en el equipo Culé.

Philippe Coutinho es uno de los jugadores que más preocupan en Barcelona. El futbolista llegó en la etapa de Josep María Bartomeu y, tras no brillar con la camiseta blaugrana, se ha convertido en un verdadero problema para un Barça que cada vez se encuentra más delicado en el tema económico.

Según informa 'AS', no hay interés de ningún club por el jugador de 29 años en este comienzo de mercado de pases. No hay opciones de cesión y tampoco de venta. Todo esto se debe a que apenas disputó 12 partidos en su última temporada con Barcelona y a que pasó más de media temporada por fuera de las canchas por una lesión.

Coutinho con FC Barcelona (Getty)

De acuerdo a 'L'Esportiu', en Barcelona ya se están haciendo la idea de que Philippe Coutinho se quedará en el club por lo menos un año más, son conscientes de que no habrán grandes ofertas por el jugador y tampoco se quiere 'regalar' al que ha sido el fichaje más caro en la historia de los azulgranas. Los más de 50 millones de euros que quedan por amortizar de su fichaje tampoco ayudan a imaginar en su marcha.

Por otro lado, ayer se conoció que Coutinho ya se encuentra en la fase final de su recuperación, por lo que Ronald Koeman ya contempla arrancar la pretemporada con el crack de Brasil.

Lee También