Pirlo se prepara para ser técnico y sueña con dirigir a un gigante... ¡qué no es italiano!

Hay jugadores que trascienden camisetas y fronteras. Son esos futbolistas que se cuentan con los dedos de una mano, exquisitos, con una técnica envidiable y una elegencia pocas veces vista. Los disfrutan, por supuesto, los hinchas de su equipo, pero también los adversarios. El simple hecho de verlos parar una pelota y desprenderse de ella con la mayor de las sutilezas llena de placer a todos los amantes del deporte más hermoso del mundo. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Andrea Pirlo.

En el año 2017, para tristeza de todos esos seguidores del fútbol, Pirlo decidió abandonar la actividad profesional. Lo hizo tras defender la camiseta de New York City, equipo que milita en la ascendente Major League Soccer de Estados Unidos. Y lo hizo dejando atrás una carrera inolvidable y plagada de éxitos, entre los que se destacan las dos Champions League ganadas con el Milan (2003 y 2007), el Mundial de Clubes conseguido con el propio equipo italiano (2007) y la anhelada Copa del Mundo de Alemania 2006 con su seleccionado.

Andrea Pirlo en un partido contra Barcelona. (Foto: Getty)

Pero, ahora, Pirlo quiere seguir ligado al fútbol. Y por ello continúa preparándose para ser director técnico. Así lo indicó en un vivo de Instagram, donde además profundizó y exteriorizó que sueña con dirigir a un gigante del viejo continente. Para sorpresa de muchos, ese equipos no es italiano y no es un equipo que lo haya tenido entre sus filas. Se trata, nada más ni nada menos, que de Barcelona, una escuadra cuya filosofía de juego encaja a la perfección con el exmediocampista de 40 años de edad.

"Tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas sean desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", comenzó exteriorizando Pirlo por intermedio de la mencionada red social cuando le preguntaron por la posibilidad de convertirse en el próximo director técnico de la Juventus Sub-23. Por supuesto, lo deslizó con algunas risas de por medio.

"Es por Antonio Conte que empecé a pensar en ser entrenador, es de los mejores que tuve. Te lleva a dar siempre lo mejor, más de lo que crees que tienes o realmente tienes. Al verlo me dije que quería y podía hacerlo yo también. Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada", completó el hombre que defendió los colores de Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus y New York City.

Lee También