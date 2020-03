Pogba le pide a todos copien su festejo para evitar el coronavirus

El aumento de infectados de coronavirus hace parar a todo el mundo. No hay evento que no se haya suspendido en los últimos días y no hay liga de fútbol que se juegue.

Todos los futbolistas fueron enviados a sus casas con el pedido de aislarse para no terminar contagiados. En Inglaterra, la Premier League fue suspendida debido a que hay jugadores contagiados.

El número de infectados confirmados es de 776, pero el Primer Ministro reconoció que debe haber entre 5 mil y 10 mil. Un número que asusta mucho y enciende las alarmas.

Debido a esto, Paul Pogba decidió mandar un divertido mensaje en su Instagram con la idea de concientizar a sus seguidores. El francés les recomendó hacer un gesto para evitar contagios.

Pide hacer el dab, gesto que cruzar el codo sobre la cara que usa para festejar sus goles. Quiere que lo realicen cuando tosan y estornuden para vencer al coronavirus.

Gran iniciativa del volante de Manchester United. Una original manera de hablar sobre un tema que tiene en vilo a todos.

