Quiere ser presidente del Barcelona pero le pegó a Messi: "No está por encima del club"

El mercado de pases se volverá a abrir dentro de poco en el fútbo europeo y todas las miradas estarán depositadas en Lionel Messi.

El argentino dejó en claro meses atrás que se hubiera ido de no ser porque Josep Bartomeu no cumplió con su palabra y le pedía mucho dinero para partir o ir a juicio.

Por este motivo, ahora cada vez que los clubes empiecen a negociar, la chance de que el '10' del Barcelona cambie de camiseta por primera vez en su carrera parecen no ser nulas.

La gran causa por la que el crack se quiere ir es, sobre todo, por el mal momento institucional que pasa el conjunto culé.

Para colmo, no lo cuidan: fue Emili Rousaud, precandidato a presidente, quien disparó contra él por su alto salario.

"Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Creo que las cosas hay que decirlas tal y como son. Al socio no se lo puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante", tiró.

Y siguió: "Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club y debemos honrar a nuestras leyendas. Sin embargo, la realidad es la que es y no está por encima del club. Leo no pone el dinero por delante. Cuando en verano dice que se va, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, le debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente".

Lee También