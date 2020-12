Setién, otra vez contra Barcelona: "Ni siquiera me han llamado"

No fue para nada feliz el final de Quique Setién como entrenador del Barcelona. Su equipo sufrió una de las peores derrotas en la historia del club y él perdió su puesto de inmediato.

Bayern Munich goleó por 8-2 al conjunto español en los cuartos de final de la UEFA Champions League pasada y desde la dirigencia no dudaron en buscar un reemplazo.

De esa manera llegó Ronald Koeman al banco de suplentes, con el objetivo de renovar por completo los aires del plantel, mientras que a Setién lo dejaron olvidado.

Una vez más, salió a disparar contra los culé, y dejó en claro: "El Barsa no me ha indemnizado ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado".

En diálogo con El Partidazo, siguió: "Es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo".

Y cerró: "Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", concluyó sobre su experimento en el club".

