Inter de Miami, a la carga por Falcao con irresistible oferta económica

Son muchas las críticas que ha recibido Radamel Falcao García en los últimos días y todo por cuenta de su continuas lesiones con el Galatasaray, las cuales no lo han dejado desarrollar todo su potencial en un club que se alejó definitivamente de la pelea por el título de la Superliga de Turquía.

De hecho, este martes, el director técnico, Fatih Terim, confirmó que lo más seguro es que ' El Tigre' no juegue más en lo que queda de temporada y así queda todo en entredicho acerca del futuro del colombiano en el club turco.

"No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", fueron las palabras del entrenador.

Ante esto, en Turquía ya se tejen bastantes rumores acerca de lo que será la próxima temporada de Falcao y la mayoría de medios han apuntado a una posible transferencia, a pesar de que el jugador se encuentre bastante cómodo en Estambul y no piense en moverse por ahora.

El portal Sporx,aseguró que Radamel tendría una jugosa oferta del Inter de Miami, de la MLS de Estados Unidos, y que se estaría analizando una posible transferencia para la siguiente campaña. El medio dice que el club que pertenece a David Beckham y que ya estuvo interesado en el colombiano, habría ofrecido 6 millones de dólares anuales a Falcao.

A finales de mayo se conoció que el delantero rechazó una oferta de este club estadounidense en enero de este año, ya que sus intenciones en ese momento eran continuar en Europa, disputar la Champions League y seguir en el radar de Carlos Queiroz para la Selección Colombia, pero con los últimos acontecimientos no parece descabellada la opción.

Lee También