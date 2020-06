Rakitic apaga los rumores: "Estoy convencido de que estaré un tiempo más en Barcelona"

Es una fija de la mitad de la cancha hace largos años. Por eso el Barcelona festeja las declaraciones más recientes de Ivan Rakitic.

El jugador no quiso estirar los rumores de que podría llegar a salir antes de la finalización de su contrato en 2022.

Por eso, avisa: "No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado bien estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona".

Claro como el agua. ¿Sus prioridades? "Estar simplemente feliz, y disfrutar". Y por supuesto, no pierde de vista lo deportivo: "Esto quiere decir ganar todavía muchos trofeos con el Barcelona".

Para conseguir LaLiga analiza que hay que "estar preparado desde el primer día" ya que "es difícil, igualada y todos los partidos serán difíciles".

Sobre la vuelta a la actividad sin gente, completa: "Nada volverá a ser igual. No será lo mismo jugar en el estadio ante las gradas llenas de hinchas, tener su apoyo".

