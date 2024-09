Para algunos supuso uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Incluso algunos hablan de una generación irrepetible puertas adentro del Barcelona, pero a lo largo de las últimas horas surgen señalamientos que ayudan a explicar algunos de los pasos en falso que tuvo aquella camada liderada por Lionel Messi. Un ex compañero del argentino en el Camp Nou cuestiona la falta de ambición de aquel conjunto con Luis Suárez o Neymar en la delantera.

Hablamos de Iván Rakitic. El talentoso centrocampista croata de 36 años charló en las últimas horas con Canal Sur de cara a analizar su paso por un fútbol español donde conjuntos como Barcelona o Sevilla disfrutaron de uno de los mejores futbolistas del Este de Europa a lo largo de los últimos tiempos. Ganador de la última Champions League levantada por Messi en Berlín día anotador de aquella final frente a Juventus, el jugador tuvo curiosa reflexiones alrededor de un equipo que pese a todo lo conseguido se quedó corto en sus valoraciones.

“Para mí, con todo el cariño y el respeto para todos los equipos, en el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y por pensar en otras cosas que no eran el fútbol”, reflexionaba Iván Rakitic alrededor de su paso por un conjunto culé con el que ganó cuatro ediciones de la primera división española y varias copas nacionales junto a esa Champions del 2015 donde su zurdazo abrió la contienda frente a Juventus en la capital alemana. ¿A que derrota se dice refiere para hablar de una camada que pudo acumular muchos más trofeos?

Aquel Barcelona de la MSN fue imparable en España. Firmó auténticos récords en materia ofensiva e incluso con un estilo lejano al que profesaba proporciona se consiguió una auténtica época dorada en el club. Iván Rakitic señala las derrotas en Europa como el gran punto débil de una plantilla que desde el 2015 repetimos no toca cielo europeo: “La cagamos contra la Roma y el Liverpool, pero estoy convencido de que nos afectó ese aburrimiento de sentirnos demasiado superiores. Si no se da el máximo, no ganas. Si hubiéramos mantenido el hambre, hubiéramos ganado una o dos Champions más”.

Rakitic apuntó a la derrota del Liverpool para criticar al Barcelona: IMAGO

Desde aquella final en Berlín Barcelona ha vivido un infierno en cuanto a la Copa de Europa se refiere. A las derrotas mencionadas por Iván Rakitic hay que sumarle otras más que dolorosas frente a Juventus por los cuartos de final del año después a la conquista de Alemania, el histórico 2-8 frente al Bayern Múnich hoy en Lisboa o incluso un par de eliminaciones a manos del Paris Saint Germain que marcaron el final de la era Messi por la capital de Cataluña. El croata afirma que el hecho de sentirse tan superior en el campo ni mucho menos ayudó al objetivo del club.

Rakitic, derretido con Messi

“Barcelona, el club, la ciudad, su gente, estará hasta el resto de mi vida en mi corazón…Messi es el número uno, con todo el respecto a los otros grandes futbolistas…Nunca sabrá Leo lo mucho que significó jugar a su lado”, más extracto de algunos de los elogios que Iván ha dedicado a la cultura del violín desde su salida de la urbe catalana. 310 partidos, 26 goles y 42 asistencia, sus números para el conjunto culé.

El presente de Rakitic

Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split De Croacia es la nueva casa del centrocampista de 36 años. Tras una segunda etapa por Sevilla donde volvió a conquistar la Europa league e incluso de llegar al fútbol de Arabia Saudita, Iván Rakitic tiene la primera experiencia de su carrera en el país que ha representado en diversas competiciones internacionales. No olvidemos que el jugador debutó como profesional en Basilea de Suiza. ¿Le hizo daño el sentirse tan superior al Barcelona?