Raúl Jiménez está dispuesto a escuchar ofertas de otros equipos de Europa

No existe jugadores más deseados por los clubes, que aquellos que aseguran alegrías. Si se dice que los goles son amores, entonces los centrodelanteros en racha son el elemento más pedido por cualquier entrenador alrededor del globo.

Raúl Jiménez, hasta la cancelación de la temporada por el coronavirus, estaba teniendo una temporada de ensueño. Al punto tal, que los mejores clubes del mundo lo comenzaron a ver cada vez de más cerca.

No obstante, aunque los rumores no pararon de trascender en los últimos tiempos, aún no hubo ninguna oferta formal sobre la mesa de las oficinas del Wolverhampton, por lo que todas resultan puras especulaciones.

Este sábado, el jugador en cuestión, Jiménez, enterado por los rumores, no le cerró las puertas a nadie: "Yo estoy muy contento y agradecido. Me han tratado de maravilla y me dieron la oportunidad. Yo si me quedo aquí estoy feliz de la vida, pero nunca cierro la puerta a nada. Si llega algo y es bueno para todos, hay que analizarlo y ver qué se puede hacer", opinó en diálogo con el luchador Sin Cara en Instagram Live.

La realidad es que, si Jiménez termina el semestre, al igual que todo el último año, lo extraño no serían las ofertas de grandes equipos, sino que las mismas no lleguen. El delantero con pasado en América ya avisó: escuchará ofertas.

